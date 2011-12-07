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Столица РТ вошла в число самых хоккейных городов страны

Наш город занял второе место по итогам опросов.
По результатам опросов в социальных сетях Казань заняла второе место в рейтинге самых хоккейных городов России, пишет kzn.ru. Четверть опрошенных отдали голоса Москве, где базируются три хоккейных клуба КХЛ. По 16% проголосовали за Санкт-Петербург, Казань и Уфу. Замкнул тройку с 13% голосов Ярославль. Выделили болельщики и Екатеринбург с Омском.
КВ
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