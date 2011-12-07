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В декабре из Казани можно будет улететь в Челябинск

Запланированы два вылета в неделю.
С воскресенья, 2 декабря, запускается авиасообщение между Казанью и Челябинском, пишет kzn.ru. Запланированы два вылета в неделю – в среду и воскресенье. По средам самолет отправится из Казани в 20:00 и приземлится в Челябинске в 23:30. По воскресеньям вылет из Казани в 13:50. Продолжительность полета составит около 1,5 часов. Рейсы будут осуществляться до 27 декабря этого года.
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