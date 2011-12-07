85 жителей РТ заразились ковидом за прошедшие сутки

За минувшие сутки на территории РТ были зафиксированы 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе — 2 завозных. Все остальные граждане заразились контактно-бытовым путем. Об этом заявила пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.

«31 человек госпитализирован, 54 лечатся на дому», — указано в заявлении пресс-службы.

Среди пациентов — 27 граждан в возрастном диапазоне от 60 до 70 лет. Возраст 22 инфицированных колеблется в границах от 30 до 50 лет. 19 человек относятся к группе от 50 до 60 лет.

Всего из 85 эпизодов 34 произошли в столице РТ, 11 — в Челнах, 6 — имеют отношение к Нижнекамскому району.

К слову, за время пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» в РТ был поставлен почти 13,5 тысяч раз. Из борьбы с недугом вышли победителями более 10,7 тысяч больных, из которых 20 — за последние сутки.