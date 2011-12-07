Фарид Мухаметшин исполнил новогоднюю мечту казанского школьника

У Тамирлана проблемы со здоровьем, поэтому ноутбук ему необходим для дистанционного обучения и возможности общаться с учителями в формате онлайн. О своей мечте парень написал в рамках проекта «Елка желаний». Эта елка состоялась в Государственном Совете РТ. Фарид Мухаметшин срезал открытку Тамирлана и уже через несколько дней лично вручил школьнику новый ноутбук. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Напомним, в доброй акции «Елка желаний» приняли дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, ребята из многодетных семей. Они написали о своих мечтах в открытках, которые были развешаны на «Елке желаний». Эта акция объединил всех. Президент РТ, депутаты, руководители разных уровней срезали открытки с просьбами детей и исполнили детские мечты.