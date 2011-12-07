Казанские инспекторы ДПС проявили гражданскую сознательность

В столице РТ работники ДПС оказали помощь больному малышу и его матери. Инспекторы эскортировали семейство до медицинского учреждения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

Ночью 31 декабря к 2-м сотрудникам правоохранительных органов подъехал автомобиль. Автоледи, управлявшая транспортным средством, рассказала полицейским о том, что в салоне машины лежит ее 11-месячный сын. У мальчика случился жар. Обеспокоенная мать попросила правозащитников принять участие в сложившейся ситуации.

Инспекторы, не раздумывая, приняли решение сопроводить женщину с новорожденным до ближайшей клиники. Вследствие отзывчивости полицейских, ребенок попал на прием к специалистам в течение нескольких минут.

Благодарные родители выразили сотрудникам МВД свою искреннюю признательность за профессионализм и небезразличность.