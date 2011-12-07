Пять мальчиков и одна девочка появились на свет в новогоднюю ночь в Казани

Это радостное событие произошло в Родильном доме № 1 Городской клинической больницы. Вес новорожденной почти 3 килограмма. Для молодых родителей это первый ребенок в семье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Кстати, ровно год назад, в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года в нашем городе на свет появилось 11 малышей — 8 мальчиков и 3 девочки. Тогда первым был мальчик, родившийся в РКБ. А всего 1 января 2020 года в нашем городе родилось 32 ребенка.