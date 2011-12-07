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Уют, европейский стиль и наслаждение - это только в «Милане»!

Ресторан «Милан» отметил свое 9-летие. И доказал всем, что более комфортного места для проведения семейного праздника в центре Казани не найти.

День рождения прошел в стиле 90-х, где каждый в своем образе показал, что мода тех лет даже сейчас красива и актуальна. «Желтые тюльпаны», «Белые розы», «Крошка моя», «18 мне уже», танцы под мелодии далеких 90-х завели гостей и объединили так, что в конце торжества все стали как одна большая дружная семья.

Меню в тот день порадовало своим разнообразием. Салат с телячьими щечками — очень сытный, с пикантным соусом террияки. Еще жульен с телячьим языком — аппетитный деликатесный вариант, а готовится так просто! Нежный сочный язык удачно сочетается с ароматными шампиньонами. Соус бешамель и сыр выгодно подчеркивают изысканный вкус его ингредиентов. А ролл запечёный «Унаги»?! Необычайно вкусный и полезный благодаря высокому содержанию качественных жиров, белков и витаминов. Отличные блюда для здорового питания!

Гостей удивляли разнообразными напитками и десертами. И как главное действо праздника — в конце вечера поздравления под вынос роскошного торта.

Ресторан «Милан» ждет вас по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 43.

Телефон для бронирования 8 (843) 236-41-44.

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