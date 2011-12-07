Казань будет бороться за звание столицы «Тотального диктанта - 2019»

В случае победы организаторы акции в Республике Татарстан обещают организовать в 2019 году работу площадок во всех муниципальных районах и городских округах нашей республики. Тем более что интерес к акции в Татарстане ежегодно растет. В 2018 году в Татарстане на 58 площадках диктант по русскому языку написали более 4 тыс. жителей республики (для сравнения в 2016 году – 2,5 тыс.). Казань поддержали не только жители города и республики, но и представители различных организаций и экспертных сообществ. Председатель Совета при Президенте РФ по русскому языку Владимир Толстой отметил, что именно Казань должна стать столицей в этом году.Победитель будет объявлен сегодня 2 февраля в рамках VII Международной научно-практической конференции Тотального диктанта «Динамические процессы в современном русском языке». Напомним, Казань вышла в финал по итогам онлайн-голосования, оставив позади Москву, Вологду, Екатеринбург, Ижевск, Краснодар, Омск, Пермь, Саратов и Уфу.