Диджитал-специалистов из РТ приглашают на всероссийский конкурс «Лидеры интернет-коммуникации»

Татарстанских digital-специалистов приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Лидеры интернет-коммуникации». Организаторами конкурса выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

«Наша задача на текущем этапе — отбор и обучение талантливых людей из всего спектра цифровых специальностей, удовлетворение растущего запроса на выявление и подготовку таких специалистов», — отметил замруководителя руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В конкурсе могут участвовать специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры, аналитики, блогеры, руководители цифровых проектов старше 18 лет.

Лучшие из них получат возможность пройти бесплатное обучение обучения в рамках программы развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ и смогут пройти стажировку у ведущих российских экспертов в области развития digital–технологий. Участники конкурса, показавшие наиболее высокие результаты, будут включены в кадровый резерв АНО «Диалог».

Конкурс пройдет в пять этапов. Первый этап — подача заявки — продлится до 26 февраля.

Подробная информация на сайте: лидерыинтернета.рф.