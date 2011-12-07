Из-за повышенных цен на отопление прокуратура РТ провела проверку в 22 УК Челнов

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о результатах проверки по повышению цен за отопление в Набережных Челнах.

Так, после информации об объединении местных горожан в группы для выяснения начислений квартплаты, прокуратура республики провела проверку за декабрь в 22 управляющих компаниях автограда. В ходе нее надзорное ведомство проанализировало счет-квитанции за ЖКХ в 183 многоквартирных домах, где стоимость отопления за кв. метр превысила 50 рублей.

Отмечается, что в большинстве случаев превышение средних показателей на кв. метр жилой площади произошло из-за погодных условий. Также среди причин отсутствие герметизации и утепления фасадов жилых домов, что привело к теплопотерям и увеличению тарифов в среднем на 4%; «человеческий фактор» — жильцы оставляют открытыми двери и окна в подъездах; а также в отдельных районах — расположение вблизи Камы.

При этом есть и прецеденты неверного начисления платы. Речь идет о компании «Жилкомсервис», что произвела расчеты с общедомовых счетчиков тепла в доме, где часть квартир еще не продана.

Кроме того, нарушения также выявлены у управляющей компании «Махалля». В ноябре сотрудником УК были переданы неверные сведения для расчетов, из-за чего в декабре был сделан перерасчет.

В адрес организаций внесены представления об устранении нарушений и с требованием произвести перерасчет.