«КВ» - 30 лет: листая подшивку. Выпуск №6

1996 год

15 марта «КВ» отметили свое 5-летие.

В «КВ» появилась рубрика «Казань - Европа: наводим мосты». Открыл ее цикл материалов корреспондента газеты Ларисы Усмановой из Великобритании.

Достойное место на страницах «КВ» заняли репортажи. Корреспонденты газеты побывали на вокзале, в зоопарке, за кулисами цирка, в колонии, на свалке, на вещевом рынке, в морге, поучаствовали в раскопках на территории Казанского кремля. О новых методах помощи бесплодным парам рассказала Софья Ионина в статье «Неужели женщины будут рожать детей без участия мужчин?» (23 февраля).

Борьба с трущобами - одна из главных тем года. Были репортажи с новоселья казанцев, материалы о программе реконструкции хрущевок, прямая связь, во время которой на звонки читателей «КВ» отвечал заместитель главы администрации Казани по жилищной политике Ленар Валеев.

23 марта вышел материал Ирины Деминой «Быть или не быть метро в Казани?». А уже летом, во время своего визита в Казань, Президент России Борис Ельцин сказал: «В Казани будет метро!».

22 мая «КВ» сообщили о победе мэра Казани Камиля Исхакова в конкурсе «Российский мэр - 95».

В Доме архитектора состоялось открытое общественное обсуждение проектов мечети Кул Шариф, возрождаемой на территории Казанского кремля. В конкурсе победил проект группы архитекторов под руководством Айвара Сатарова («КВ» от 12 июля).

«КВ» отразили знаковые события в сфере культуры. Например, в июне состоялось открытие нового современного концертного зала, которому в дальнейшем будет присвоено имя С.Сайдашева. Спектакль «Буря» Казанского молодежного театра в постановке Бориса Цейтлина получил высшую театральную награду России - «Золотую маску». В театр им. В.Качалова пришел новый главный режиссер Александр Славутский. И первое свое интервью он дал «КВ» («Слухи о смерти театра слегка преувеличены»). В мае в Казань приехал легендарный танцовщик Рудольф Нуриев. На сцене театра оперы и балета им. М.Джалиля состоялся концерт ансамбля Boney M. Репортаж с концерта «Не пью, не ем без Boney M» опубликован 7 июня.

20 августа на первой полосе материал «Одиссея летчиков закончилась благополучно» - о возвращении в Казань экипажа самолета Ил-76 татарстанской авиакомпании «Аэростан», совершившего побег из плена в Кандагаре.