На вопросы о питании школьников Татарстана ответят по горячей линии

В Казани сегодня работает горячая линия «Женское внимание», посвященная организации горячего питания школьников в Республике Татарстан.

На вопросы жителей республики готовы ответить уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, зампредседателя Госсовета РТ, руководитель депутатского объединения «Мэрхэмэт-Милосердие» Татьяна Ларионова, замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Получить сегодня ответы на свои вопросы по организации горячего школьного питания можно, позвонив по телефонам: 236-00-71 и 8-9393-453-750. Звонки будут приниматься до 17.00.

— Мы не зря организовали горячую линию, чтобы понять, насколько ситуация на местах соответствует действительности, — пояснила задачи этой обратной связи с родителями школьников Татьяна Ларионова.