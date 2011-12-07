Научные открытия стали пугать россиян меньше, чем новые болезни

Такие результаты получены в ежегодном исследовании Института современных медиа (MOMRI) по заказу телеканала «Наука», основанном на результатах социологических опросов, сообщает пресс-служба портала «Цифровое телевидение».

В декабре 2020 года почти половина опрошенных сказала, что у них нет страхов, связанных с научным прогрессом — так ответили 49% респондентов.

Тем не менее сейчас 37% опрошенных россиян все же называют научные открытия, которые вызывают у них чувство тревоги.

На первом месте — разработки, связанные с оружием массового поражения (14%). Второе место заняли те опрошенные, кто испытывает страхи по поводу искусственного интеллекта, компьютеризации и роботизации повседневной жизни. В 2020 году об этом заявили 8% опрошенных.

Зато сразу в три раза выросло число тех, кого начали волновать открытия в области вирусологии. Особые опасения связаны с вакциной от COVID-19. В целом количество таких сомневающихся выросло за последние годы с 2 до 6%.