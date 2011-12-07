Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Пожилые татарстанцы могут пройти обучение по финансовой грамотности

Проходить оно будет в рамках проекта «ПенсионФГ».  

Пресс-служба Отделения Банка России — Национального банка по РТ объявила о запуске онлайн-курсов по финансовой грамотности.

Проходить занятия будут в онлайн-режиме в рамках проекта «ПенсионФГ». На них жители республики узнают о безопасном и эффективном пользовании банковскими услугами, правильном выборе финансовых инструментов, онлайн-технологий и о том, как защититься от действий злоумышленников. Для этого на сайте можно выбрать подходящее время и тему лекции.

Отмечается, что за 2020 год в проекте приняли участие 5,5 тыс. жителей республики. 

КВ
Лента новостей