Пожилые татарстанцы могут пройти обучение по финансовой грамотности

Пресс-служба Отделения Банка России — Национального банка по РТ объявила о запуске онлайн-курсов по финансовой грамотности.

Проходить занятия будут в онлайн-режиме в рамках проекта «ПенсионФГ». На них жители республики узнают о безопасном и эффективном пользовании банковскими услугами, правильном выборе финансовых инструментов, онлайн-технологий и о том, как защититься от действий злоумышленников. Для этого на сайте можно выбрать подходящее время и тему лекции.

Отмечается, что за 2020 год в проекте приняли участие 5,5 тыс. жителей республики.