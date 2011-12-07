Припаркованные машины, мешающие уборке снега в Челнах, будут эвакуировать

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев жестко пригрозил всем челнинцам, противодействующим уборке снега в городе.

На совещании в мэрии он отметил, что график уборки местных проездов публикуется заранее, чтобы автовладельцы успели убрать свои машины до прихода снегоуборочной техники на заявленный участок. После чего подчеркнул, что для тех, кому данный документ безразличен и чья машина помешает дорожной службе выполнять свои обязанности, их авто будет увозить эвакуатор.

Замруководителя исполкома города Илья Зуев доложил, что на очистку снега в круглосуточном режиме выходят 110 единиц спецтехники днем и 60 — ночью. А на проверку их работ организовывают рейды, в ходе которых на УК составлено уже 13 протоколов об административных правонарушениях.

Магдеев резюмировал, что за ненадлежащее исполнение обязанностей управляющим компаниям грозят санкции вплоть до лишения лицензии на управление жилфондом.