Республиканский портал Yardam.ru стал первым в номинации «Продвижение государственных и общественных программ»

Республиканский портал для комфортной жизни в самоизоляции Yardam.ru победил в финале X Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» - Приволжье.

Созданный командами цифрового министерства и Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» совместно с Контент-бюро «Хорошая история» портал заработал в конце марта 2020 года. Сейчас на сайте доступно 500 цифровых сервисов и услуг. Самыми популярными разделами являются сервисы для образования и сервисы по доставке готовой еды и продуктов.

Также на портале доступны: доставка лекарств, психологическая помощь, федеральные и республиканские горячие линии, образовательные ресурсы, сервисы для удаленной работы, бизнеса и онлайн-взаимодействия с государством.

Благодаря этому сайт Yardam.ru стал первым в номинации «Продвижение государственных и общественных программ».