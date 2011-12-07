Российский летчик-космонавт выложил снимок Казани, сделанный с орбиты Земли

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал на своей странице в Instagram фото Казани, сделанное с орбиты. Снимок был сделан с борта МКС в теплое время года.

Артемьев сопроводил фотографию небольшим рассказом о столице РТ, отметив, что именно Казань «чаще остальных называют «третьей столицей России».

Напомним, Олег Артемьев участвовал в двух экспедициях на МКС в 2014 и 2018 годах. На данный момент космонавт зачислен в состав дублирующего экипажа корабля «Союз МС-18», полет которого назначен на 10 апреля 2021 года.