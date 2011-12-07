Сотрудники МЧС спасли жизни почти трехсот казанцев

Такие итоги ушедшего года на «деловом понедельнике» в горисполкоме представил начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинант Тимурханов.

Глава ведомства отметил положительную динамику. В 2020 году в Казани зарегистрирована 1134 пожара - это на 13% меньше, чем в 2019 году. Из них 758 возгораний произошло в жилом секторе, 376 случаев - это горение сухой травы и мусора. Благодаря оперативным действиям пожарных спасен 91 человек. На пожарах пострадали 50 человек. К сожалению, жертв избежать не удалось - погибли 25 человек.

Статистика пика пожарной активности в городе осталась неизменной. Как обычно, наибольшее число крупных возгораний пришлось на период с марта по июнь. За эти месяцы зарегистрировано 588 пожаров. Пожарные выезжали и на тушение горящих твердых бытовых отходов - в течение года зафиксировано 239 таких случаев. Тушить загоревшуюся сухую траву пожарные выезжали 101 раз.

В Республике Татарстан в целях предотвращения пожаров с 2016 года продолжает действовать благотворительная программа, созданная по предложению Президента Татарстана Рустама Минниханова. В рамках этой программы сотрудники управления гражданской защиты исполкома Казани устанавливают в квартирах одиноких пожилых людей старше 70 лет, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономные пожарные извещатели. В 2020 году в столице Татарстана установлено 879 таких устройств в 293 квартирах.

В помощь штатным сотрудникам городского управления гражданской защиты Казани в течение 2020 года в Казани создано 40 подразделений добровольной пожарной охраны, численность добровольцев - 268 человек. Кроме того, в городе сформированы и действуют частные пожарные команды. Они созданы на транспортном пассажирском предприятии МУП «ПАТП-2», а также на Казанском заводе синтетического каучука.

Глава МЧС Казани отметил также, что за последние 7 лет в Казани не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка. Тем не менее от жителей города ежегодно поступает от 50 до 210 заявок о подтоплениях домов. Большая часть обращений о подтоплении домов поступала от жителей поселков Салмачи и Вишневка. Они находятся на территории, потенциально опасной в период паводка, - в низинной части на берегу реки Ноксы.

Для устранения этой проблемы в конце прошлого года между жилыми массивами Салмачи и Вишневка построен мост через реку Ноксу, напомнил Фердинант Тимурханов. Благодаря строительству этого моста нормализован сток талых вод по реке Ноксе.

- Снята опасность подтопления общей территории в 150 гектаров, на которой расположено более 70 домов, с населением более 300 человек, - отметил он.

Но успокаиваться не стоит: в этом году, судя по количеству уже выпавшего снега, талой воды будет много, уверен главный спасатель города. Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров поручил главам районов начать подготовку к паводку.

- Да, новый мост через Ноксу построили, но нужно посмотреть, чтобы ниже по реке не было подтоплений. Уже сейчас надо определить, где есть завалы с деревьями, - обратил внимание на ситуацию глава горисполкома.

Так что пока коммунальщики борются со снегом, пришла пора подумать и о предстоящем весеннем половодье в Казани.