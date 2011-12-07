Татарстанских дизайнеров и художников приглашают разработать афишу для фестиваля «Театральное Поволжье», сообщают организаторы конкурса.

«Объявляется конкурс для молодых, талантливых, креативных дизайнеров и художников на лучшую разработку афиши и плаката окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов „Театральное Приволжье“ 2020-2021», — сказано в сообщении.

На конкурс принимаются рисунки от руки высокого уровня и работы, сделанные с помощью графических программ.

Заявки принимаются от детей 6-17 лет и молодых людей 18-30 лет до 25 февраля на почту theatres.fest@mail.ru.