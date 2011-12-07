Татарстанцев приглашают на конкурс кормушек для птиц

Стартовала всероссийская акция «Хранители птиц». Ее цель — привлечь жителей страны к заботе о пернатых в холодное зимнее время и посильная помощь этим нашим братьям меньшим, сообщают организаторы проекта.

Участникам экологической акции предстоит провести мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц из вторсырья, а заодно и получить призы за это. Для этого видеосюжет с мастер-классом нужно будет выложить в соцсети до 28 февраля, эти ролики примут участие в конкурсе. А 5 марта организаторы акции подведут итоги проекта и выберут трех победителей, которые получат в подарок набор для сборки домика для птиц «Синичник».

С более подробной информацией об акции можно ознакомиться на портале организаторов.