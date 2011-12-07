УФНС по РТ приступила к реализации отраслевого проекта «Общественное питание»

УФНС России по Татарстану приступила к реализации отраслевого проекта «Общественное питание»

Сообщается, что проект направлен на вывод предприятий общественного питания из теневого сектора и на определение причин, способствующих сокрытию выручки в сфере оказания услуг в данной сфере.

Поэтому, дабы оказать содействие сотрудникам налоговой службы, татарстанцы могут скачать разработанное ведомством бесплатное мобильное приложение «Проверка чека», с помощью которого можно быстро и легко проверить легальность кассового чека. В случае обнаружения нарушения, в том числе, невыдачи чека, необходимо направить жалобу в ФНС России.

Узнать о реализации проекта подробнее налогоплательщики смогут во время бесплатного информационного вебинара, который состоится 4 февраля в 13:00.

Ссылка на вебинар: https://events.webinar.ru/11289969/7881005.