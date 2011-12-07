В Челнах в прошлом году зарегистрировали в три раза меньше браков с иностранцами

В Набережных Челнах в прошлом году зарегистрировали в три раза меньше браков с иностранцами. На статистике отразились коронавирусные ограничения, сообщила начальник УЗАГС города Равиля Зарипова.

Она уточнила, что всего в автограде узами брака скрепили союз 2 728 пар. Показатель на 18,2% меньше, чем в 2019 году.

Зарипова отметила, что увеличилось число граждан, регистрирующих браки после 30 лет. Самым пожилым женихом стал 76-летний мужчина, а самой взрослой невестой — 72-летняя женщина.

За прошлый год 35 челнинцев выбрали себе в спутники жизни иностранцев. К челнинкам сватались женихи из Турции, Египта, Великобритании, а к одному жителю города приехала невеста из Нигерии.

Больше всего браков было заключено в августе — 501.