В Доме дружбы народов Татарстана большой праздничной программой открылся Год родных языков и народного единства

Ассамблея народов Татарстана - это около 240 национально-культурных объединений. Под эгидой Ассамблеи работают 8 домов и 4 центра дружбы в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Менделеевске, Тетюшах, Нурлате, Лениногорске и Азнакаеве.

На данный момент в Татарстане действует 871 образовательная школа с русским языком обучения, 657 - с татарским. 132 школы с этнокультурным компонентом содержания образования (с чувашским - 88 школ, удмуртским - 24 школы, марийским - 16 школ, мордовским - 3 школы, одна школа с изучением иврита). В 22 отделениях многонациональной воскресной школы свои язык и культуру изучают представители 19 национальностей.

- Ассамблея народов России, региональные ассамблеи, в том числе и Татарстана, вместе с органами государственной власти проводят большую работу по сохранению единства народов, сохранению межнационального мира и межконфессионального согласия. Это тонкая работа, и она в республике поставлена на высокий уровень, - подчеркнул в своем выступлении Фарид Мухаметшин. - Современный Татарстан - регион с устоявшимися вековыми традициями добрососедского мирного проживания представителей различных национальностей и религиозных конфессий. В этом мы видим свою силу и конкурентное преимущество.

Визитная карточка республики - народные праздники и фестивали народов Татарстана: Сабантуй, Каравон, Уяв, Семык, Гырон быдтон, Навруз и многие другие традиции. Отрадно, что идейными вдохновителями здесь выступают сами национально-культурные автономии. Это не только помогает нам сохранять традиции, самобытные фольклорные особенности, культуру, кухню, национальную одежду, но и служит взаимному обогащению культур, воспитывает в людях разных национальностей уважение друг к другу. Нам удалось привлечь внимание общественности к непростым и важным вопросам дальнейшего укрепления межнационального согласия, консолидировать людей вокруг культуры, исторической памяти, общих для всех духовно-нравственных ценностей.