В Казани из самолета до Москвы сняли трех пьяных дебоширов

В Казани из самолета до Москвы высадили трех пьяных дебоширов, сообщает пресс-служба Казанской транспортной полиции.

В ведомство поступил звонок о том, что в аэропорту столице РТ в самолете двое молодых людей распивают алкоголь и оскорбляют бортпроводников. Еще один пассажир мешал другим пассажирам рейса и оскорблял их.

Все трое игнорировали замечания и просьбы вести себя более спокойно. Тогда командир самолета отказал дебоширам в полете. Их высадили с самолета, составили протокол за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и выписали штраф за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах.