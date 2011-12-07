В Казани кондуктор и водитель автобуса высадили пассажирку, оставив ее в сугробе

В Ассоциации АТП по РТ начали проверку после видео, в котором из автобуса в Казани высадили пассажира.

Сообщается, что инцидент произошел в посёлке Северный Авиастроительного района города. На кадрах, снятым очевидцем, видно, как кондуктор и водитель автобуса №6 выгнали пассажирку из общественного транспорта и оставили ее в сугробе.

Видео сразу выложили в социальные сети, где под его публикацией оказался комментарий свидетеля, что был на тот момент в этом автобусе. Местная жительница рассказала, что той пассажиркой была молодая девушка в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, во время движения она сама начала дебоширить и обвинять кондуктора в краже телефона, после чего ее высадили.