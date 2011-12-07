Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани кондуктор и водитель автобуса высадили пассажирку, оставив ее в сугробе

Видео инцидента разлетелось по социальным сетям.

В Ассоциации АТП по РТ начали проверку после видео, в котором из автобуса в Казани высадили пассажира.

Сообщается, что инцидент произошел в посёлке Северный Авиастроительного района города. На кадрах, снятым очевидцем, видно, как кондуктор и водитель автобуса №6 выгнали пассажирку из общественного транспорта и оставили ее в сугробе.

Видео сразу выложили в социальные сети, где под его публикацией оказался комментарий свидетеля, что был на тот момент в этом автобусе. Местная жительница рассказала, что той пассажиркой была молодая девушка в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, во время движения она сама начала дебоширить и обвинять кондуктора в краже телефона, после чего ее высадили. 

КВ
Лента новостей