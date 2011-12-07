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В республике ожидают очередную партию вакцины от ковида

В Татарстане за 31 января было выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 1 февраля на территории республики зафиксировано 16132 случая заражения COVID-19. В Татарстане на 100 тысяч человек приходится 413,3 заболевшего.

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

— В медицинских учреждениях ситуация без изменений, мы работаем в плановом порядке, — отметил Владимир Жаворонков. — Полным ходом разворачивается вакцинация, мы получили дополнительно 19800 доз препарата. В конце этой недели — начале следующей мы ожидаем еще около 15 тыс. доз вакцины. Поступление идет довольно интенсивно.

Как отметил замминистра, вакцина будет распределена между городами и муниципальными районами, в которых образовался значительный лист ее ожидания.

Под медицинским наблюдением находятся 6611 человек, имевших контакт с заболевшими, снято с наблюдения 38 тысяч человек. За 31 января в РТ проведено 7932 теста на ковид, в общей сложности таковых в республике было сделано 1,69 млн. При этом охват тестированием на коронавирус в республике за последнюю неделю составляет 200,2 на 100 тысяч человек.

КВ
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