В Татарстане запустили сервис по предоставлению мер социальной поддержки

Замглавы Минцифры РТ Радик Гисмятов сообщил, что запущенный на днях в Татарстане сервис по предоставлению мер социальной поддержки населению «Забота», скачали уже 87 раз.

Гисмятов отметил, что в промышленную эксплуатацию данный сервис был выпущен 28 января, за это время он набрал «довольно-таки хорошие отзывы». Ныне в республике проживает более 1,7 млн получателей мер поддержки, а потому призвал всех граждан попробовать новый ресурс.

C помощью данного сервиса татарстанцы могут получить информацию о восьми доступных мерах социальной поддержки на основе вопросов в чате и запросов в сторонние системы. Также они могут подать заявку на их получение.