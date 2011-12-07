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В Татарстане запустили сервис по предоставлению мер социальной поддержки

Электронный ресурс «Забота» скачали уже 87 раз.

Замглавы Минцифры РТ Радик Гисмятов сообщил, что запущенный на днях в Татарстане сервис по предоставлению мер социальной поддержки населению «Забота», скачали уже 87 раз.

Гисмятов отметил, что в промышленную эксплуатацию данный сервис был выпущен 28 января, за это время он набрал «довольно-таки хорошие отзывы». Ныне в республике проживает более 1,7 млн получателей мер поддержки, а потому призвал всех граждан попробовать новый ресурс.

C помощью данного сервиса татарстанцы могут получить информацию о восьми доступных мерах социальной поддержки на основе вопросов в чате и запросов в сторонние системы. Также они могут подать заявку на их получение. 

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