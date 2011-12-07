Водитель легковушки заплатит штраф за объезд пробки по трамвайным путям в Казани.

В республиканской Госавтоинспекции рассказали, что о нарушении казанца узнали по фото, опубликованным в социальных сетях. На них видно, как 22-летний управляющий Land Rover едет по трамвайным путям, пытаясь объехать затор.

За это в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении. Свою вину молодой человек признал. Теперь ему придется заплатить штраф в 1500 рублей.