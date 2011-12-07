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Врачи Татарстана подтвердили еще 85 случаев заражения COVID-19

26 человек госпитализированы, 59 татарстанцев получают лечение на дому.

В Татарстане по состоянию на 2 февраля текущего года зарегистрирован 16 217 случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Прирост за последние сутки составил 85 новых случаев, все контактные. 26 человек госпитализированы, 59 татарстанцев получают лечение на дому.

Всего выздоровело 12 720 человек, в том числе 97 — за прошедшие сутки.

В штабе по борьбе с коронавирусом доложили, что прививку «Спутником V» сделали 13 229 татарстанцев, из них вторую дозу получили 2 604 человека. Всего использовано 39,8% из 33 242 комплектов доз вакцины. Единый номер для записи на вакцинацию по Татарстану – 122. 

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