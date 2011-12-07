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Будущая трасса М-12 приобрела общероссийское значение

1 мая обнародовано соответствующее распоряжение.

Строящаяся платная трасса М-12 «Москва — Казань» включена в федеральный перечень автодорог. Специальный указ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. 

Постановление размещено 1 мая на публичном портале правовой информации.

Это означает, что автостраде присвоен статус автомагистрали общегосударственной значимости.

К слову, М-12 станет частью возводимого транспортного коридора Европа — Западный Китай. Предполагается, что строительные работы завершатся в 2027 году. На постройку магистрали выделено 730 млрд руб. 

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