Будущая трасса М-12 приобрела общероссийское значение

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Строящаяся платная трасса М-12 «Москва — Казань» включена в федеральный перечень автодорог. Специальный указ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Постановление размещено 1 мая на публичном портале правовой информации.
Это означает, что автостраде присвоен статус автомагистрали общегосударственной значимости.
К слову, М-12 станет частью возводимого транспортного коридора Европа — Западный Китай. Предполагается, что строительные работы завершатся в 2027 году. На постройку магистрали выделено 730 млрд руб.