Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минниханов и Метшин посадили деревья в рамках акции «Сад памяти»

В Татарстане планируют высадить 350 тысяч саженцев.

Приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне акции «Сад памяти» приняли участие глава республики Рустам Минниханов и мэр столицы РТ Ильсур Метшин. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Также в акции принял участие глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров. Также к нему присоединились главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.

Всего в стране в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне герое планируется посадить 27 млн деревьев до 22 июня, а в Татарстане – 350 тысяч саженцев.

КВ
Лента новостей