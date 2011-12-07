Минниханов и Метшин посадили деревья в рамках акции «Сад памяти»

Приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне акции «Сад памяти» приняли участие глава республики Рустам Минниханов и мэр столицы РТ Ильсур Метшин. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Также в акции принял участие глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров. Также к нему присоединились главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.

Всего в стране в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне герое планируется посадить 27 млн деревьев до 22 июня, а в Татарстане – 350 тысяч саженцев.