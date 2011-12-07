Рустам Минниханов заявил о важности своевременного оформления документации

Глава Минстроя РТ Фарит Ханифов сообщил о реализации программ по капремонту жилых и социально-культурных объектов. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

В докладе Ханифова сказано, что сейчас продолжается разработка проектно-сметной документации: заключение подготовлено по 365 домам, по 48 документам еще не предоставлены, а по 1016 домам документы находятся в работе. Он также отметил, что по 57 социально-культурным объектам заключены госконтракты.

На данный момент началась работа по обеспечению населения водой в населенных пунктах РТ – в Бавлинском, Чистопольском, Апастовском, Дрожжановском, Тетюшском и Мамадышском районах. Сейчас проложено 7,6 км водопровода, пробурена 1 скважина, установлена 1 водонапорная башня.

В ответ на доклад Ханифова, Рустам Минниханов отметил, что самое главное своевременно оформить всю документацию, чтобы «как можно раньше приступить к строительным работам».