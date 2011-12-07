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Тест Ирека Файзуллина на COVID-19 оказался отрицательным

Пока у ранее возглавлявшего Минстрой РТ и у других руководителей ведомства положительных проб не выявлено.

В пресс-службе Минстроя РТ сообщили об отрицательном анализе на коронавирус первого замминистра ведомства Ирека Файзуллина.

Проверить свой статус он решил после подтверждения коронавирусной инфекции у министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.

На данный момент исполняющим обязанности главы Минстроя назначен замминистра Никита Стасишин.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что после заражения Якушева Ирек Файзуллин сдал анализы на коронавирус.

КВ
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