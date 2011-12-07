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В Казани экстрим-парк под Миллениумом откроют уже в июне

В новом парке появятся площадки для паркура, стритбола и памп-треки и зона для катания на роликах.

В Казани в июне откроют экстрим-парк «Урам» под мостом Миллениум, сообщает «ТНВ».

«Ландшафт нашего парка будет соответствовать современному представлению о благоустройстве и будет адаптирован под проведение активного времени и под катание на различном спортинвентаре», — рассказала журналисту телеканала гендиректор строительной компании, занимающейся благоустройством территории, Мария Ларина.

На территории парка возводят площадки для стритбола, воркаута, паркура и памп-треки. Также здесь организуют зону для катания на роликах, скейте и велосипеде.

Сейчас в парке кладут асфальт, ко Дню молодежи планируется завершить основные работы. 

КВ
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