В Лениногорском районе РТ женщина устроила поножовщину с сестрой

Жительница Лениногорского района Татарстана напала на свою сестру с ножом. Инцидент произошел во время распития алкоголя, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В ведомстве рассказали, что 45-летняя женщина схватилась за нож и напала на свою 52-летнюю сестру после ссоры во время распития спиртных напитков.

В результате происшествия пострадавшую женщину госпитализировали в ЦРБ с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Сейчас по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.