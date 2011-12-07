В Татарстан закупили 5 мини-лабораторий для диагностики коронавируса

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила о закупке пяти мини-лабораторий для экспресс-диагностики COVID-19.

В ее докладе сказано, что всего в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» было проведено 24,6 тысячи исследований. В бюджетных медицинских организациях – почти 26 тысяч, а в «Ситилаб» и «Биомед» порядка 3,5 тыс. исследований

Ежедневно в Татарстане проводятся более 3 тысяч исследований на диагностику коронавирусной инфекции. В планах открыть еще три центра.