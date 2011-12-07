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За три месяца в Татарстане от пневмонии скончались 110 человек

Смертность от пневмонии сохраняется на уровне среднестатистических значений.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков сообщил о смертности от пневмонии в республике. Их уровень сохраняется на среднестатистическом значении, передает ИА «Татар-информ».

По данным Садыкова, в этом году смертность от пневмонии по сравнению с 2018-м снизилась на 7,4%, а по сравнению с 2019-м повысилась на 9,7%.  Это значит, в 2020 году от этого заболевания скончалось 110 человек. За аналогичный период прошлого года пневмония стала причиной смерти 99 человек. В 2018-м же 117 человек. 

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