Доцент кафедры зоологии КФУ Николай Шулаев: «В майские праздники могут активизироваться клещи»

Доцент кафедры зоологии и общей биологии ИФМиБ КФУ Николай Шулаев предупредил татарстанцев о приближающемся пике активностей клещей.

По его словам, число пострадавших от укусов клещей возрастает именно в майские праздники. «Клещи влаголюбивы, поэтому больше всего их вблизи водоемов, а также на лесных опушках и в оврагах, где много густой травы», — пояснил Шулаев.

Поэтому татарстанцам, желающим в эти дни отдохнуть на природе, следует знать меры предосторожности. Чтобы заметить насекомое, рекомендуется надеть светлую одежду и обработать ее специальными средствами. Обуться лучше в высокие сапоги, а также следует не забывать про головные уборы.

Пострадавшему от укуса клеща в обязательном порядке нужно обратиться к врачу.