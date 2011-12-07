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Митрополит Татарстанский Кирилл возглавил Пасхальную службу в Благовещенском соборе Кремля

Митрополит Кирилл уже совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Литургию.

В Благовещенском соборе Казанского Кремля состоялась Пасхальная служба. Митрополит Кирилл уже совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Литургию.

Напомним, прошлый год храмы в этот праздник для прихожан были закрыты. Тогда верующие проводили пасхальную службу в онлайн-режиме. Ныне в виду послаблений коронавирусных ограничений храмы вновь открыли.

Это в своем послании отметил и владыка: «Многие из нас не могли поздравить своих близких, помочь нуждающимся, утешить плачущих, посетить больных — сотворить все те дела милосердия и любви, которые принято совершать в пасхальные дни».

Поэтому Митрополит добавил, что в этом году необходимо «совершить как можно больше добрых дел, восполнив и то, что было упущено год назад». Так, по его словам, можно будет проявить свою «деятельную любовь к нашим ближним». 

КВ
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