На организацию праздника Дня России в Казани потратят более 9,5 млн рублей

На официальном сайте госзакупок появились данные о сумме, запланированную на организацию Дня России в Казани. На услуги по организации и проведению культурных мероприятий из республиканского бюджета выделят более 9,5 млн рублей.

В документации к тендеру сказано, что «начальная цена за единицу услуги: 9 546 924 рубля».

Так, ко Дню России в Казани планируют подготовить сцену с экраном размером около 80 кв. метров и открытую площадку, рассчитанную на более 5 тыс. человек. В этот день в столице РТ выступят детские коллективы, творческие ансамбли, артисты шоу-театра, а также российские поп-музыканты, лауреаты и победители премий «Муз-ТВ» и «Золотой граммофон».