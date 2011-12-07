Президент РТ поздравил православных с Пасхой, сообщает пресс-служба руководителя республики. В своем поздравлении Минниханов отметил, что у представителей разных народов, проживающих в РТ, празднование Воскресения Христова имеет свои культурные особенности. Это, по мнению Рутсама Минниханова, придаёт пасхальному торжеству неповторимый колорит и глубокий исторический смысл.

«Широкое празднование в нашей республике Пасхи, наравне с другими религиозными праздниками, способствует укреплению традиционных ценностей», — говорится в сообщении.

Также Президент РТ в своем обращении обратил внимание на то, что особой государственной и общественной заботой в республике окружены христианские, мусульманские, иудейские и иные религиозные объединения.

«В этом году все мы станем свидетелями грандиозного события — освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря», — передается в телеграмме.

Ранее «Казанские ведомости» писали, в каких храмах Казани проведет пасхальные службы митрополит Кирилл.