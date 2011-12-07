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В Татарстане может появиться орган для жалоб на соседей

Инициатива поступила от депутата Госдумы от РТ Ольги Павловой.

В Татарстане может появиться орган для жалоб на соседей. Инициатива поступила от депутата Госдумы от РТ Ольги Павловой во время прямого эфира программы #ТатарстанОнлайн.

По ее словам, часто жалобы поступают не только на шум от соседей, но и тех, кто собирает мусор или заводит большое количество домашних животных.

В связи с этим Павлова предложила создать механизм, регулирующий такие нарушения среди соседей. В качестве примера она привела заключение договора с полицией или жилищной инспекцией.

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