В Татарстане может появиться орган для жалоб на соседей. Инициатива поступила от депутата Госдумы от РТ Ольги Павловой во время прямого эфира программы #ТатарстанОнлайн.

По ее словам, часто жалобы поступают не только на шум от соседей, но и тех, кто собирает мусор или заводит большое количество домашних животных.

В связи с этим Павлова предложила создать механизм, регулирующий такие нарушения среди соседей. В качестве примера она привела заключение договора с полицией или жилищной инспекцией.