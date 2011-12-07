В забеге Казанского марафона участвовали 14 тысяч человек.

По словам организаторов, пробежать самую длинную дистанцию в 42,2 км решили две тыс. участников. Дистанцию 21,1 км одолели три тыс. человек. Столько же пробежали на дистанции 3 км. А основная часть марафонцев (4,1 тыс.) пробежали на дистанции 10 км.

Также в мероприятии приняли участие и маленькие спортсмены. В Timerkids приняли участие 1,7 тыс. человек, в TimerBaby — 200.

Среди бегущих оказались и жители из США, Мексики, Германии и Ирландии.