За сутки диагноз COVID-19 поставили 37 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 2 мая текущего года зарегистрировано 20 528 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 37 новых случаев. 13 человек госпитализированы, 24 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 17 604 татарстанца.

Вакцинацию прошли более 255 тысяч жителей республики, из них вторую дозу получили более 157 тыс.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.