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34% работающих татарстанцев заявили о снижении зарплаты с начала пандемии

3% опрошенных сообщили об увеличении доходов.

34% работающих татарстанцев заявили о снижении зарплаты с момента начала пандемии. Соответствующий опрос провела служба исследований HeadHunter.

Чуть больше половина респондентов сообщили, что их зарплата осталась прежней, а 3% отметили увеличение доходов. Сокращение зарплат наблюдается у продажников, специалистов в индустрии развлечений, административного персонала и топ-менеджеров.

Что касается данных по России, то у 45% опрошенных россиян зарплата снизилась, у 44% — доходы не изменились.

В Татарстане средняя зарплата составляет 39 775 рублей, что на 13% ниже среднего показателя по стране.

КВ
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