Благодаря фотоловушкам экологами РТ было выявлено более 70 нарушений

Благодаря фотоловушкам в этом году татарстанскими экологами было выявлено более 70 нарушений законодательства об охране природы. Об этом рассказал первый замминистра экологии РТ Фаяз Шакиров.

Так, в результате завершившегося в республике санитарно-экологического двухмесячника экологами было обнаружено 963 незаконные свалки. Преобладающую их часть уже ликвидировали. Также были наложены штрафы на более чем 5,3 млн рублей за около трех тысяч нарушений. Это, кстати, в два раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Шакиров отметил, что по причине поступления запросов об оказании содействия от исполнительных комитетов районов была дополнительная закупка приборов. Только в этом году было выявлено более 70 нарушений, поэтому работа с применением фотоловушек продолжится.