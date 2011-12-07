Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Благодаря фотоловушкам экологами РТ было выявлено более 70 нарушений

Были наложены штрафы на более чем 5,3 млн рублей за около трех тысяч нарушений.

Благодаря фотоловушкам в этом году татарстанскими экологами было выявлено более 70 нарушений законодательства об охране природы. Об этом рассказал первый замминистра экологии РТ Фаяз Шакиров.

Так, в результате завершившегося в республике санитарно-экологического двухмесячника экологами было обнаружено 963 незаконные свалки. Преобладающую их часть уже ликвидировали. Также были наложены штрафы на более чем 5,3 млн рублей за около трех тысяч нарушений. Это, кстати, в два раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Шакиров отметил, что по причине поступления запросов об оказании содействия от исполнительных комитетов районов была дополнительная закупка приборов. Только в этом году было выявлено более 70 нарушений, поэтому работа с применением фотоловушек продолжится.  

КВ
Лента новостей