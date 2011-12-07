Для пострадавших от пандемии российских компаний стартовала программа льготного кредитования предприятий

В России для компаний из пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО, включенных в соответствующий реестр Минэкономразвития РФ, стартовала программа льготного кредитования предприятий со ставкой 2% годовых. Об этом передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Сообщается, что с 1 июня на кредиты смогут рассчитывать в том числе и компании из отраслей, требующих поддержки для возобновления своей деятельности. На полученные деньги предприниматель сможет выдать зарплаты сотрудникам, или погасить ранее взятые кредиты для этих целей. Такое условие распространяется только для бизнесменов с наемными рабочими.

В ведомстве подчеркнули, что «на момент заключения кредитного договора заемщик не должен находиться в процедуре банкротства, в случае, если заемщиком является индивидуальным предпринимателем, то на момент подачи заявки на получение льготного займа, его деятельность не должна быть прекращена».

Известно, что оформить этот кредит сроком на один год можно будет только подав заявку в период с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Отмечается, что «чем раньше будет подана заявка на привлечение кредитных средств, тем большей будет доступная сумма займа».