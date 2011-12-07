Этим летом почти 46 тыс. детей отдохнут в лагерях Татарстана бесплатно

Путевки в летние оздоровительные лагеря республики получат дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такая помощь будет оказана в Татарстане за счет бюджетных средств. Об этом в эфире программы «Татарстан онлайн» сообщил руководитель Министерства по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Важно отметить, что 45,9 тыс. путевок на 100% компенсируются для родителей», — отметил глава ведомства.

Для того, чтобы получить бесплатную путевку для своего ребенка, родителям нужно обратиться в районные администрации.

Консультации по всем деталям организации детского летнего отдыха в Татарстане можно получить в республиканском центре «Лето», по тел.: 8 (84-32) 07-28-73 и 8(953)-999-10-59. Специалисты горячей линии работают ежедневно — с 8.30 до 20.00, без обеда и выходных, уточняют в пресс-службе минмолодежи РТ.