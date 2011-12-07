Глава агентства инвестиционного развития пришла на встречу к депутату Госдумы в «долларовом» костюме

В костюме с изображениями долларовых купюр встретилась глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина с депутатом Госдумы Равилем Хуснуллиным. Фото этой беседы появилось на странице агентства в «Твиттере».

«Развитие инвестиционной деятельности Татарстана, энергосервисный контракт обсудила Талия Минуллина с Депутатом Государственной Думы Российской Федерации Равилем Хуснуллиным» — такой цитатой подписана размещенная запись в социальной сети.

Как известно, Минуллина привлекает к себе внимание нестандартным образом уже не в первый раз. Так, во время совещания глава АИР РТ стала носить маску с символикой Invest Tatarstan.