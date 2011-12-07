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Главный ангионевролог минздрава РТ напомнила о возрастающих рисках инфаркта и инсульта в период пандемии

Мировые данные показывают: смертность от коронавирусной инфекции составляет от 1 до 5%. В то время как от инсульта - 15-20%.

Главный ангионевролог минздрава РТ Дина Хасанова напомнила о возрастающих рисках инфаркта и инсульта в период пандемии COVID-19.

«В год за помощью в Татарстане обращается не менее 17 тысяч больных с сердечно-сосудистыми катастрофами. Сами посудите, какой урожай смертности и инвалидизации мы получаем. Как можно уменьшить цифры и сохранить жизни? В нашем регионе в сосудистых центрах сформирована и полномасштабно функционирует система помощи для пациентов с инфарктами и инсультами. Да, сейчас непростой период. Но вообще 21 век объявлен пандемией инсульта. Впечатление, что другие заболевания отошли на второй план, обманчиво, — отметила Хасанова сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

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